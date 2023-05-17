Исследование: рекомендации YouTube «направляют» детей на видео с оружием

Некоммерческая наблюдательная группа Tech Transparency Project (TTP) провела исследование, которое показало, что алгоритм YouTube «подталкивает мальчиков, интересующихся видеоиграми, к сценам стрельбы, инструкциям по использованию и модификации оружия» и другим материалам, связанным с оружием.

В ходе исследования ученые создали четыре аккаунта на YouTube, выдавая себя за двух 9-летних и двух 14-летних мальчиков. Эти аккаунты просматривали плейлисты, посвященные популярным видеоиграм, таким как Roblox, Lego Star Wars, Halo и Grand Theft Auto.

Исследователи отслеживали рекомендации, которые получали эти аккаунты в течение 30 дней, и обнаружили, что алгоритм продвигал контент, связанный с перестрелками и оружием.

Многие из рекомендованных видео нарушали политику YouTube, отмечают исследователи. Некоторые из этих видео были даже монетизированы с помощью рекламы.

В ответ на это представитель YouTube подчеркнул изданию Engadget наличие приложения YouTube Kids и инструментов контроля внутри приложения, которые направлены на обеспечение более безопасного опыта для маленьких пользователей.

Компания также выразила заинтересованность в сотрудничестве с академическими исследователями для дальнейшего изучения своих рекомендательных систем.