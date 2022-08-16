Исследование: треть россиян никогда не меняли пароли от соцсетей

Сегодня в 17:13
1 мин.
Исследование: треть россиян никогда не меняли пароли от соцсетейОчень зря
Компания «АльфаСтрахование» провела исследование и выяснила, что значительная часть россиян не соблюдают базовые меры безопасности в интернете.
Почти половина (42%) опрошенных рассказали, что столкнулись во взломом личных страниц в социальных сетях в 2022 году. У части из них было даже несколько взломов. Около 48% россиян также сообщили, что хотя бы раз за текущий год получили фейковые сообщения от друзей с просьбой перевести деньги.
30% респондентов признались, что никогда не меняют свои пароли в соцсетях. 32,1% опрошенных даже не задумываются о том, чтобы сменить пароль у банковских приложений. Более половины — 56,4% — россиян используют один пароль для всего.