Исследование: треть россиян никогда не меняли пароли от соцсетей

Почти половина (42%) опрошенных рассказали, что столкнулись во взломом личных страниц в социальных сетях в 2022 году. У части из них было даже несколько взломов. Около 48% россиян также сообщили, что хотя бы раз за текущий год получили фейковые сообщения от друзей с просьбой перевести деньги.

30% респондентов признались, что никогда не меняют свои пароли в соцсетях. 32,1% опрошенных даже не задумываются о том, чтобы сменить пароль у банковских приложений. Более половины — 56,4% — россиян используют один пароль для всего.