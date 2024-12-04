Исследователи доказали, что «замена Google» от ChatGPT дает неправильные ответы

Исследователи проверили способность ChatGPT определять источники для 200 цитат из 20 публикаций. Из них 40 были получены от издательств, которые, к слову, блокируют доступ к инструментам OpenAI. ChatGPT по-прежнему давал уверенные, но неверные ответы на многие из них.

В целом чатбот дал частично или полностью неверные ответы 153 раза и лишь в 7 случаях признал свою неуверенность. Например, он неверно отнес цитату из письма редактора газеты Orlando Sentinel к журналу Time и сослался на скопированную статью вместо оригинальной статьи New York Times.

OpenAI заявила, что «тест не является репрезентативным для типичного использования», и пообещала повысить точность поиска.