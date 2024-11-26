Исследователи заметили исчезновение российских IP из Интернета

Shodan — уникальная поисковая система, предназначенная для обнаружения устройств, подключенных к Интернету. В отличие от традиционных поисковых систем, таких как Google, которые индексируют контент веб-сайтов, Shodan фокусируется на устройствах и сервисах, доступных через открытые порты.

Эксперт по безопасности Ян Коприва, отслеживающий глобальную серверную активность, заметил резкое сокращение числа публично видимых серверов в России, начиная с августа. Сокращение коснулось различных типов серверов, таких как HTTPS, SSH и DNS. Примечательно, что наибольшее снижение было отмечено на порту TCP/7547, связанном с протоколом CWMP, используемым интернет-провайдерами для удаленного управления маршрутизаторами, пишет Коприва.

Коприва объясняет резкое падение на этом порту тем, что якобы сами провайдеры могли начать ограничивать доступ для Shodan.