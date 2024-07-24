История Google Lens получила более удобный дизайн

Опубликовано 24 июля 2024, 20:15
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История Google Lens получила более удобный дизайнСетчатый UI
Google Lens представил значительное обновление пользовательского интерфейса для своей функции истории визуального поиска. Ранее для доступа к истории поиска требовалось перейти на страницу «Активность Google Lens» на сайте myactivity.google.com.
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Теперь пользователи могут пользоваться специальным меню, который отображает фотосетку изображений, сделанных в приложении Google Lens. Это обновление исключает элементы из «Круга» в «Поиске» и «Объектива» в Google Фото, обеспечивая упорядоченный вид поиска, специфичного для Lens. Каждое изображение в сетке отмечено датой и временем съемки, и пользователи могут загрузить любое изображение прямо из переполненного меню, если это единственный снимок объекта.
Обновленный =интерфейс теперь доступен как на Android, так и на iOS.