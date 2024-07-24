История Google Lens получила более удобный дизайн

Теперь пользователи могут пользоваться специальным меню, который отображает фотосетку изображений, сделанных в приложении Google Lens. Это обновление исключает элементы из «Круга» в «Поиске» и «Объектива» в Google Фото, обеспечивая упорядоченный вид поиска, специфичного для Lens. Каждое изображение в сетке отмечено датой и временем съемки, и пользователи могут загрузить любое изображение прямо из переполненного меню, если это единственный снимок объекта.

Обновленный =интерфейс теперь доступен как на Android, так и на iOS.