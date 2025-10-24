ИТ-отрасль России растёт в пять раз быстрее экономики в целом, выяснили в ВШЭ

Опубликовано 24 октября 2025, 15:311 мин.
ИТ-отрасль России растёт в пять раз быстрее экономики в целом, выяснили в ВШЭПрогресс заметен
За первое полугодие 2025 года российская ИТ-отрасль показала сильный рост, значительно опередив экономику страны. Объём реализации в секторе увеличился на 14,6% и достиг 1,9 трлн рублей, тогда как средний рост экономики составил всего 3,2%, сообщают эксперты Высшей школы экономики на которых ссылается Минцифры.
© Минцифры
Большая часть продаж — 63% — приходится на разработчиков ПО, чей объём реализации вырос на 33% по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в отрасль также продолжают расти: за полгода вложения достигли почти 300 млрд рублей (+15,6%). Особенно активно развиваются компании, предоставляющие ИТ-консалтинг (+50%) и разработчики ПО (+24%).
Численность сотрудников превысила 1,1 млн человек, а средняя зарплата достигла 201 тыс. рублей. Рост занятости оказался максимальным за последние годы.