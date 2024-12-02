Итальянский регулятор предупредил о рисках обмена данными с создателями ChatGPT

Регулятор указал, что архивы GEDI содержат конфиденциальную информацию о частных лицах. Передача этих данных компании OpenAI для обучения моделей искусственного интеллекта может нарушить правила конфиденциальности, что чревато «санкциями».

GEDI пояснила, что ее партнерство с OpenAI, о котором было объявлено в сентябре, не предполагает продажу или передачу персональных данных. Компания заявила, что сотрудничество все еще находится на стадии планирования и включает в себя постоянные обсуждения с регулирующими органами.