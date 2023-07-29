Из 50 млн пользователей новой соцсети авторов Instagram* осталось чуть больше 10 млн

Генеральный директор экстремистской Meta* Марк Цукерберг признал эту проблему во время недавней встречи с сотрудниками, заявив, что в идеале они хотели бы сохранить всех или хотя бы половину базы пользователей. Данные сторонних компаний рисуют мрачную картину, свидетельствуя о значительном снижении числа ежедневных активных пользователей на Android - с 49 млн на 7 июля до 12,6 млн на 23 июля этого года.

Несмотря на снижение, Цукерберг сохраняет оптимизм, считая такое падение «нормальным». Он считает, что число пользователей будет расти по мере внедрения новых функций, включая версию для настольных компьютеров и функцию поиска.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена