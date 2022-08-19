Из App Store исчезло приложение одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko

В Okko отметили, что предупреждений и пояснений от Apple онлайн-кинотеатр не получал. Ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме. Кроме того, Okko можно смотреть на всех остальных популярных платформах: от SMART TV и Android до web.

В онлайн-кинотеатре также рассказали, что 74% просмотров Okko приходятся на SMART TV, 15% на мобильные приложения и 11% на web.