Из App Store исчезло приложение одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko

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Из App Store исчезло приложение одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров OkkoПричины выясняются
Российский онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что его приложение исчезло из маркетплейса App Store. Представители компании устанавливают причину.
В Okko отметили, что предупреждений и пояснений от Apple онлайн-кинотеатр не получал. Ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме. Кроме того, Okko можно смотреть на всех остальных популярных платформах: от SMART TV и Android до web.
В онлайн-кинотеатре также рассказали, что 74% просмотров Okko приходятся на SMART TV, 15% на мобильные приложения и 11% на web.