Приложения
Из App Store по требованию властей США удалили предупреждающее мигрантов приложение

Отслеживание миграционных служб
Apple объявила, что удаляет из своего магазина приложения, которые предупреждали пользователей о присутствии сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в их районе. Решение принято после того, как генпрокурор обратилась к компании с требованием убрать приложение ICEBlock.
Этот софт, по её словам, создавал угрозу для агентов ICE.

В Apple отметили, что App Store был создан как «безопасная и надёжная платформа» для поиска приложений. Компания подчеркнула, что приняла решение на основе информации от правоохранителей о рисках для безопасности.

Разработчик ICEBlock Джошуа Аарон рассказал, что его приложение, которое скачали более миллиона раз, должно было помогать людям «чувствовать себя в безопасности во время рейдов ICE».

