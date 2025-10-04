Из App Store по требованию властей США удалили предупреждающее мигрантов приложение

Этот софт, по её словам, создавал угрозу для агентов ICE.

В Apple отметили, что App Store был создан как «безопасная и надёжная платформа» для поиска приложений. Компания подчеркнула, что приняла решение на основе информации от правоохранителей о рисках для безопасности.

Разработчик ICEBlock Джошуа Аарон рассказал, что его приложение, которое скачали более миллиона раз, должно было помогать людям «чувствовать себя в безопасности во время рейдов ICE».