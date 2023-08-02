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15:19, 02 августа 2023
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Из Google Play исчезли приложения «Юнистрим» и российских банков

Санкции добрались и до этих организаций

Банк «Юнистрим», который обслуживает одноимённую платёжную систему, среди прочих российских организаций был внесён в перечень блокирующих санкций США. Теперь из Google Play исчезло и приложение компании.

Ни найти, ни скачать приложение «Юнистрим» не получится.

Вместе с ним из Play Market удалены приложения «Локо-банка», «Петербургского социально-коммерческого банка» и банка «Солидарность».

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