Из Google Play исчезли приложения «Юнистрим» и российских банков

15:19, 02 августа 2023
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Из Google Play исчезли приложения «Юнистрим» и российских банковСанкции добрались и до этих организаций
Банк «Юнистрим», который обслуживает одноимённую платёжную систему, среди прочих российских организаций был внесён в перечень блокирующих санкций США. Теперь из Google Play исчезло и приложение компании.
Ни найти, ни скачать приложение «Юнистрим» не получится.
Вместе с ним из Play Market удалены приложения «Локо-банка», «Петербургского социально-коммерческого банка» и банка «Солидарность».
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги: