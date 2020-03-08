Из Google Play Store пропало популярное приложение для теста смартфонов

С помощью AnTuTu можно оценить производительность устройств. Приложение часто даёт инфоповоды для тематических изданий, которые любят писать об успехах той или иной модели смартфона.

Издание Gizchina пишет, что приложения, связанные с AnTuTu, исчезли из Google Play Store ещё в феврале. Причиной тому, вероятно, стали неоднократные нарушения политики площадки со стороны Cheetah Mobile, владельца приложений. Правда, на сайте компании нет упоминаний об AnTuTu, но журналисты утверждают, что обоими проектами управляет один и тот же человек. Кроме того, ссылка на Cheetah Mobile есть на одной из архивных страниц AnTuTu в магазине приложений.

Cheetah Mobile ранее обвиняли в мошенничестве и нарушении политики конфиденциальности. Поэтому неудивительно, что приложения компании удалили из маркетплейса Google.