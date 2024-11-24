Из *Instagram и *WhatsApp удалили более 2 млн мошенников

Мошенники заманивают жертв, втираясь в доверие и завлекая их внести деньги на мошеннические криптовалютные счета.

Интересно, что многие мошенники сами были жертвами. Преступные группировки заманивают соискателей фальшивыми объявлениями, а затем под угрозой насилия принуждают их к работе. По оценкам США, в ловушку этих «мошеннических центров» попало уже около 300 000 человек.

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