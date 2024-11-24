Приложения
Опубликовано 24 ноября 2024, 16:17
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Из *Instagram и *WhatsApp удалили более 2 млн мошенников

Связанных с глобальной сетью
*Meta удалила более 2 миллионов учетных записей, связанных с финансовыми мошенниками, сообщила компания в своем блоге. Такими мошенничествами занимаются преступные группировки, в основном в Юго-Восточной Азии, которые используют такие платформы, как *Facebook, *Instagram, приложения для знакомств и мессенджеры.
Из *Instagram и *WhatsApp удалили более 2 млн мошенников
© Ferra

Мошенники заманивают жертв, втираясь в доверие и завлекая их внести деньги на мошеннические криптовалютные счета.

Интересно, что многие мошенники сами были жертвами. Преступные группировки заманивают соискателей фальшивыми объявлениями, а затем под угрозой насилия принуждают их к работе. По оценкам США, в ловушку этих «мошеннических центров» попало уже около 300 000 человек.

*Meta сотрудничает с неправительственными организациями, технологическими компаниями и правоохранительными органами. Чтобы оставаться в безопасности,*Meta рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию, избегать непонятных «инвестиционных предложений» и проверять личность человека перед тем, как начать общение в сети.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена