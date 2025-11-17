Из Meta* уйдёт главный специалист по ИИ и создаст новый подход к ИИ

Он предлагает другой подход — «мировые модели», которые способны понимать физический и причинно-следственный контекст, а не только текст. Лекун объясняет это на простом примере: если представить куб, плавающий в воздухе, и повернуть его на 90 градусов, человек сразу видит, как он изменится. LLM не могут воспроизвести такое мышление — они работают только с текстом и не имеют опыта взаимодействия с окружающим миром.

Лекун отмечает, что ребёнок за четыре года жизни получает гораздо больше сенсорных данных о мире, чем LLM из огромных текстовых корпусов. Он считает, что именно обработка таких данных позволит моделям мира планировать действия, делать выводы и безопасно взаимодействовать с окружающей средой.

Financial Times сообщает, что Лекун может основать стартап, посвящённый разработке «мировых моделей».

