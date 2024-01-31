Из TikTok скоро могут пропасть песни

Потенциальная потеря музыкальной библиотеки UMG, в которую входят такие известные исполнители, как Тейлор Свифт, Bad Bunny и Дрейк, может существенно повлиять на способность TikTok генерировать «вирусные видео», которые в значительной степени опираются на популярные мелодии. Зависимость TikTok от лицензионной музыки стала ключевым фактором его стремительного роста, и отсутствие музыки на TikTok может нанести ущерб его популярности и доходам от рекламы.

Претензии UMG выходят за рамки компенсации, поскольку они также обеспокоены использованием TikTok искусственного интеллекта (ИИ) для выявления и монетизации музыки без надлежащего лицензирования.

Компания утверждает, что TikTok использует искусственный интеллект для извлечения данных из песен, а затем использует эти данные для выявления и продвижения похожих песен, получая прибыль от музыки UMG без их разрешения.

Исход этого спора может создать прецедент для обсуждения будущих лицензионных сделок и оказать влияние на всю индустрию.