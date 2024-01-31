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Приложения
Опубликовано 31 января 2024, 18:15
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Из TikTok скоро могут пропасть песни

Срок действия лицензионного соглашения с Universal Music Group истекает
TikTok грозят серьезные проблемы, поскольку срок действия лицензионного соглашения с Universal Music Group (UMG), одним из крупнейших в мире правообладателей музыки, истекает 31 января. UMG обвинила TikTok в том, что она вынудила ее заключить сделку на меньшую сумму, чем предыдущее соглашение, и пригрозила удалить свой обширный музыкальный каталог с популярной медиаплатформы, если не будет достигнуто новое соглашение.

Потенциальная потеря музыкальной библиотеки UMG, в которую входят такие известные исполнители, как Тейлор Свифт, Bad Bunny и Дрейк, может существенно повлиять на способность TikTok генерировать «вирусные видео», которые в значительной степени опираются на популярные мелодии. Зависимость TikTok от лицензионной музыки стала ключевым фактором его стремительного роста, и отсутствие музыки на TikTok может нанести ущерб его популярности и доходам от рекламы.

Претензии UMG выходят за рамки компенсации, поскольку они также обеспокоены использованием TikTok искусственного интеллекта (ИИ) для выявления и монетизации музыки без надлежащего лицензирования.

Компания утверждает, что TikTok использует искусственный интеллект для извлечения данных из песен, а затем использует эти данные для выявления и продвижения похожих песен, получая прибыль от музыки UMG без их разрешения.

Исход этого спора может создать прецедент для обсуждения будущих лицензионных сделок и оказать влияние на всю индустрию.

Источник:Variety
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#музыка
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#TikTok