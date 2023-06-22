Из «Вкусно — и точка» теперь можно заказать прямо в мобильном приложении

20:32, 22 июня 2023
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Из «Вкусно — и точка» теперь можно заказать прямо в мобильном приложенииДа, мы этого долго ждали
Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» наконец-то запустила доставку блюд через собственное мобильное приложение.
На данный момент возможность доступна в 632 предприятиях в 122 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В дальнейшем компания намерена расширить сервис по всем регионам. Случиться это должно до конца 2023 года.
Логистическим партнёром в данном случае выступает Яндекс.Доставка — именно её курьеры займутся доставкой заказов покупателям.
Вице-президент «Вкусно — и точка» считает, что новый канал продаж приведёт к росту объёма и частоты заказов. Так, например, уже сейчас средний чек заказов через приложение в 2,5 раза выше, чем на основном прилавке в офлайн заведениях сети.