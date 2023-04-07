Из-за бага Google Pay начал отправлять пользователям деньги

Многие пользователи получили выплаты с сообщением "dogfooding the Google Pay Remittance experience", что на техническом языке означает бета-тестирование программного обеспечения, передает Ars Technica. Это сообщение должно было предназначаться только для внутренних сотрудников Google и партнеров по тестированию.

После этого Google разослал пользователям электронное письмо, в котором объяснил, что в результате ошибки на их счет в Google Pay были зачислены непредусмотренные денежные средства, и что проблема была решена. Пользователи, потратившие или переведшие деньги, могут оставить их себе.