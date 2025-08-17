Из-за боязни подорвать доверие: в ChatGPT пока что добавлять рекламу не будут

Из-за боязни подорвать доверие: в ChatGPT пока что добавлять рекламу не будутНо всё может измениться в будущем
По его словам, она может подорвать доверие пользователей и снизить ценность продукта. Основная ставка компании делается на подписки.
Первоначально платные тарифы были нужны, чтобы справиться с нагрузкой на серверы, но со временем подписка стала «основой устойчивой бизнес-модели». Терли отметил, что привязанность пользователей к сервису настолько велика, что даже возможное удаление старых моделей вызвало негативный отклик.
Что касается будущего, OpenAI рассматривает более мягкие способы монетизации, например, реферальную модель. В этом случае ChatGPT сможет рекомендовать товары или услуги, а компания будет получать небольшую комиссию с покупок.
При этом Терли подчеркнул: если когда-либо реклама и появится, она не должна нарушать главный принцип ChatGPT — давать «честные и полезные» ответы без скрытых интересов.