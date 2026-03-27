Из-за ИИ Spotify пришлось ввести личную проверку песен музыкантами

Проблема фейковых релизов на самом деле серьезная. Иногда песни попадают не к тем исполнителям из-за ошибок в названиях или данных, пишут СМИ. Но чаще появляются треки, созданные мошенниками, ещё и с помощью ИИ.

Новая функция добавляет дополнительный этап: теперь перед публикацией музыку должен подтвердить сам артист или его команда. Чтобы упростить процесс, Spotify предлагает так называемые «ключи артиста». Это специальный код, который добавляется к релизу и позволяет автоматически его одобрить без ручной проверки.

Пока функция доступна только в тестовом режиме и не для всех.