Опубликовано 23 июля 2025, 15:041 мин.
Из-за ИИ в Google Поиске пострадали сайты — клики по ссылкам снизились почти вдвоеНовое исследование
Google за последний год сильно изменил поисковую выдачу, добавив так называемые AI Overviews — краткие ответы от искусственного интеллекта прямо на первой странице результатов. Google утверждает, что это не вредит сайтам, но новое исследование Pew Research Center показывает обратное.
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Анализ данных 900 пользователей в марте 2025 года показал, что когда на странице поиска есть AI Overview, количество переходов по обычным ссылкам падает почти в два раза — с 15% до 8%. Кроме того, только 1% таких обзоров приводит к переходу на указанные источники, которые чаще всего — Википедия, YouTube и Reddit. Пользователи также чаще завершают поиск после прочтения ответа от ИИ, не проверяя информацию дальше.
С момента запуска AI Overviews Google расширил их использование — сейчас они появляются примерно в каждом пятом поисковом запросе. Особенно часто такие ответы появляются на вопросы и длинные запросы.
Источник:pewresearch
Автор:Максим Многословный
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