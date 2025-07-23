Анализ данных 900 пользователей в марте 2025 года показал, что когда на странице поиска есть AI Overview, количество переходов по обычным ссылкам падает почти в два раза — с 15% до 8%. Кроме того, только 1% таких обзоров приводит к переходу на указанные источники, которые чаще всего — Википедия, YouTube и Reddit. Пользователи также чаще завершают поиск после прочтения ответа от ИИ, не проверяя информацию дальше.

С момента запуска AI Overviews Google расширил их использование — сейчас они появляются примерно в каждом пятом поисковом запросе. Особенно часто такие ответы появляются на вопросы и длинные запросы.