Из-за китайского приложения для обмена лицами со знаменитостями разгорелся скандал

Перед тем, как начать использовать приложение, необходимо зарегистрироваться в нём по номеру телефона. Затем нужно с помощью фронтальной камеры заснять лицо и совершить несколько простых действий по инструкции (открыть/закрыть рот, покивать). Потом пользователь выбирает видео из библиотеки Zao и определяет, куда подставить его лицо: вместо Леонардо Ди Каприо, Мэрилин Монро и прочих знаменитостей. Процесс создания видео занимает от нескольких секунд до нескольких минут.

И всё бы хорошо и весело, но некоторые пользователи заметили, что по условиям пользовательского соглашения Zao разработчики получают безграничные права на создаваемый контент. Они могут его даже продавать без согласия пользователей.

После этого WeChat в Китае начал блокировать публикации со ссылками на Zao. Приложение объявили небезопасным. Но под давлением общественности разработчики Zao всё-таки изменили условия соглашения в пользу людей.