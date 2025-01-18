Из-за наплыва «TikTok-беженцев» китайская RedNote «оградит» основной аудитории

Опубликовано 18 января 2025, 15:531 мин.
Из-за наплыва «TikTok-беженцев» китайская RedNote «оградит» основной аудиторииМожет отделить иностранных пользователей
RedNote, которую часто называют самой аполитичной социальной платформой в Китае, недавно получила более 700 миллионов новых пользователей, многие из которых покинули TikTok из-за возможных запретов в США. Ходят слухи, что RedNote может вскоре отделить американских и других иностранных пользователей от китайских.
© RedNote
Сообщение на сабреддите «TikTokCringe» указывает на то, что RedNote может обновить свое приложение, чтобы разделить пользователей в зависимости от их местоположения. Этот шаг может повлиять на американцев китайского происхождения, которые используют RedNote, чтобы быть в курсе китайских новостей и культуры. Некоторые считают, что за этим изменением может стоять китайское правительство, чтобы «предотвратить американское влияние на китайских граждан».
RedNote, в отличие от других китайских приложений, никогда не требовал китайского номера телефона для регистрации. Внезапная популярность приложения среди американцев, как сообщается, застала компанию врасплох.