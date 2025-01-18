Из-за наплыва «TikTok-беженцев» китайская RedNote «оградит» основной аудитории

Сообщение на сабреддите «TikTokCringe» указывает на то, что RedNote может обновить свое приложение, чтобы разделить пользователей в зависимости от их местоположения. Этот шаг может повлиять на американцев китайского происхождения, которые используют RedNote, чтобы быть в курсе китайских новостей и культуры. Некоторые считают, что за этим изменением может стоять китайское правительство, чтобы «предотвратить американское влияние на китайских граждан».

RedNote, в отличие от других китайских приложений, никогда не требовал китайского номера телефона для регистрации. Внезапная популярность приложения среди американцев, как сообщается, застала компанию врасплох.