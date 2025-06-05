Приложения
Опубликовано 05 июня 2025, 10:30
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Из-за опасного «челленджа» TikTok пришлось заблокировать поиск по одному хэштегу

#SkinnyTok
TikTok перестал показывать результаты поиска по хэштегу #SkinnyTok. Этот шаг направлен на борьбу с видео, которые пропагандируют «нездоровые диеты и расстройства пищевого поведения».
Из-за опасного «челленджа» TikTok пришлось заблокировать поиск по одному хэштегу

© Ferra.ru

Во Франции цифровой министр Клара Шаппаз выступила против этого хэштега и призвала соцсети не допускать распространения опасного контента. По её словам, такие видео вредят людям и соцсети должны нести ответственность за это.

TikTok уже давно пытается бороться с опасным контентом: с 2020 года он ограничивает рекламу, которая может негативно влиять на восприятие тела, а с 2021 года сотрудничает с Национальной ассоциацией по борьбе с расстройствами пищевого поведения США, предлагая поддержку пользователям.

Кроме того, платформа изменила алгоритмы рекомендаций.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#здоровье