Опубликовано 05 июня 2025, 10:301 мин.
Из-за опасного «челленджа» TikTok пришлось заблокировать поиск по одному хэштегу#SkinnyTok
TikTok перестал показывать результаты поиска по хэштегу #SkinnyTok. Этот шаг направлен на борьбу с видео, которые пропагандируют «нездоровые диеты и расстройства пищевого поведения».
© Ferra.ru
Во Франции цифровой министр Клара Шаппаз выступила против этого хэштега и призвала соцсети не допускать распространения опасного контента. По её словам, такие видео вредят людям и соцсети должны нести ответственность за это.
TikTok уже давно пытается бороться с опасным контентом: с 2020 года он ограничивает рекламу, которая может негативно влиять на восприятие тела, а с 2021 года сотрудничает с Национальной ассоциацией по борьбе с расстройствами пищевого поведения США, предлагая поддержку пользователям.
Кроме того, платформа изменила алгоритмы рекомендаций.