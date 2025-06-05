Из-за опасного «челленджа» TikTok пришлось заблокировать поиск по одному хэштегу

Во Франции цифровой министр Клара Шаппаз выступила против этого хэштега и призвала соцсети не допускать распространения опасного контента. По её словам, такие видео вредят людям и соцсети должны нести ответственность за это.

TikTok уже давно пытается бороться с опасным контентом: с 2020 года он ограничивает рекламу, которая может негативно влиять на восприятие тела, а с 2021 года сотрудничает с Национальной ассоциацией по борьбе с расстройствами пищевого поведения США, предлагая поддержку пользователям.

Кроме того, платформа изменила алгоритмы рекомендаций.