Из-за ошибки Facebook «выкинул» владельцев iPhone из их аккаунтов

Facebook заявила, что сбой произошёл из-за «изменений конфигурации». Пользователи были вынуждены снова входить в свои аккаунты в соцсети. Те, у кого была подключена двухфакторная аутентификация через SMS, и вовсе какое-то время не могли залогиниться. Проверочные коды шли юзерам очень долго.

Facebook сообщила, что усиленно работает над решением проблемы. Судя по всему, проблему действительно решили, так как новых жалоб на работу приложения соцсети на iOS не поступало.

Недавно исследовательница безопасности из Google Project Zero обнаружила в Facebook Messenger уязвимость, которая позволяла прослушивать пользователей. Сейчас проблему уже устранили.