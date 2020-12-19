Из-за ошибки в Instagram стала видна скрытая информация о пользователях

Как пишет The Verge, ошибку уже исправили. Её использовали бизнес-аккаунты, которым Instagram дала доступ к экспериментальным функциям сервиса. В частности, в атаке применялся инструмент Business Suite. Он мог показывать дополнительную информацию о пользователе при отправке сообщения через Direct. Инструмент должен был работать только для пользователей, которые читают маркетинговые сообщения, но в итоге распространялся и на закрытые аккаунты.

В Facebook заявили, что баг работал только в течение ограниченного времени. Эксперимент с инструментом начался в октябре.