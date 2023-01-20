Из-за отсутствия зарубежных фильмов россияне начали отказываться от онлайн-кинотеатров

Опрос провела аудиторская компания Б1. В нём участвовали около 700 пользователей легальных онлайн-кинотеатров из крупных городов России. Более 25% из них сообщили, что планируют в ближайшее время отменить подписку на видеосервисы.

44% из этих пользователей основной причиной отказа назвали высокую цену, 32% хотят отказаться после того, как досмотрят конкретный сериал, 11% получили подписку в подарок и не планировали покупать её, 10% не устраивает подборка контента, 3% — качество сервиса.

Аналитики считают, что в 2023 году рост аудитории онлайн-кинотеатров может быть неустойчивым из-за отсутствия зарубежного контента. Они также отметили, что «закупаемый южноамериканский, китайский и индийский контент не привлекает столько же пользователей, сколько голливудский — пользователь иногда обнаруживает, что смотреть ему нечего. Это способствует тому, что люди, у которых две-три действующих подписки, оставляют только одну».