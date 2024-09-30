Из-за просроченной лицензии из YouTube удалили песни

Пользователи видят «песня недоступна» как на YouTube, так и на YouTube Music, альбомы артистов, связанных с SESAC, частично или полностью исчезли из плейлистом пользователей. Например, старые альбомы Адель больше не доступны, в то время как новые треки остаются на платформе.

YouTube ведет активные переговоры с SESAC, надеясь достичь нового соглашения в ближайшее время.