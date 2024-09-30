Из-за просроченной лицензии из YouTube удалили песни

Опубликовано 30 сентября 2024, 09:001 мин.
Из-за просроченной лицензии из YouTube удалили песниИ YouTube Music в США
Пользователи YouTube в США столкнулись с удалением песен из-за спора о лицензировании с SESAC, организацией, представляющей таких популярных исполнителей, как Адель, Боб Дилан и Джек Харлоу. Лицензионное соглашение YouTube с SESAC истекло без продления, что привело к блокировке контента из репертуара SESAC, насчитывающего 1,5 миллиона песен, пишут СМИ.
Пользователи видят «песня недоступна» как на YouTube, так и на YouTube Music, альбомы артистов, связанных с SESAC, частично или полностью исчезли из плейлистом пользователей. Например, старые альбомы Адель больше не доступны, в то время как новые треки остаются на платформе.
YouTube ведет активные переговоры с SESAC, надеясь достичь нового соглашения в ближайшее время.