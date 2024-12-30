Из-за рекордных взломов здравоохранение США изменит нормы кибербезопасности

Новые правила включают обязательную многофакторную аутентификацию, шифрование данных и регулярное сканирование систем на предмет уязвимостей. Системы здравоохранения также должны будут внедрить средства защиты от вредоносного ПО, сегментацию сети, средства резервного копирования и проводить ежегодные аудиты на соответствие требованиям.

Эти изменения направлены на борьбу с резким увеличением числа кибератак на сектор здравоохранения. Согласно отчетам, в первом полугодии 2024 года количество критических атак на медицинские организации увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, в мае и июне число атак превышало среднемесячные показатели в 2−2,5 раза.