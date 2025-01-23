Из-за решения Трампа в США застопорилось расследование взлома телеком компаний

Опубликовано 23 января 2025, 13:441 мин.
Из-за решения Трампа в США застопорилось расследование взлома телеком компанийМинистерство внутренней безопасности прекратило деятельность консультативных комитетов
Министерство внутренней безопасности США (DHS) прекратило работу всех членов своих консультативных комитетов, включая группу, расследующую мощную китайскую кибератаку на крупнейшие американские телекоммуникационные компании, такие как Verizon и AT&T.
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По словам исполняющего обязанности секретаря Бенджамина Хаффмана, это решение является частью общей программы DHS по сокращению расходов. В служебной записке Хаффман объяснил, что членство во всех консультативных комитетах прекращается немедленно, чтобы «сосредоточить ресурсы на приоритетах национальной безопасности».
Затронутый комитет, Совет по проверке кибербезопасности (CSRB), занимался расследованием хакерской кампании китайской группы, направленной против американских операторов связи.
Как сообщается, расследование было завершено лишь наполовину.
Критики опасаются, что такой шаг может оставить незавершенными важнейшие расследования в области кибербезопасности, что может ослабить усилия по предотвращению будущих атак.