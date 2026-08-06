Из-за ставки Spotify на ИИ в музыке акции компании упали

Теперь у сервиса 777 миллионов активных пользователей, из которых 300 миллионов платят за подписку. Однако инвесторов это всё равно не обрадовало. После отчёта акции компании подешевели на 8%.

Причина в больших расходах на ИИ. Spotify, как и другие, активно внедряет ИИ в попытке «привлечь ещё больше платных подписчиков». Из недавнего — функция «Поговори со Spotify». Появился чат-бот, с которым можно обсуждать музыку, узнавать детали о группах, концертах и смысле песен.

Одновременно компания ужесточает условия для бесплатных пользователей. Сервис добавляет больше рекламы и ограничений. При этом топ-менеджеры уверены, что ИИ «не только улучшит сервис, но и поможет сократить расходы в долгосрочной перспективе».

Пока что инвесторов убедить не удалось.