Из-за строгих законов ЕС европейцы не получат обновленную Siri с ИИ

Проблема в том, что законы ЕС требуют, чтобы Apple открыла доступ к своим технологиям для компаний-конкурентов. Apple предлагала «безопасный способ» такого доступа, но чиновники его отклонили. Они настаивают на «немедленном и широком» доступе. А он, по мнению Apple, может «создать угрозы для безопасности и личных данных пользователей».

Новая Siri умеет лучше понимать «личный контекст пользователя», обрабатывать данные прямо на устройстве, без отправки в облако, и теснее взаимодействовать с другими приложениями.

Представитель Еврокомиссии, как пишут СМИ, заявил, что решение не выпускать такую Siri в ЕС — исключительно выбор Apple.