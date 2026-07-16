Издатели подали в суд на Google за «кражу» книг ради обучения ИИ

В иске говорится, что Google скопировала миллионы произведений, защищённых авторским правом, «зная, что нарушает закон». Компанию также обвиняют в том, что она «удаляла информацию об авторстве». Кроме того, истцы утверждают, что Gemini не только обучалась на их книгах, но и «позволяет создавать похожие произведения, не указывая оригинальных авторов и не выплачивая им вознаграждение».

Те же издатели уже ведут похожий иск против Meta*. Однако пока такие дела редко заканчиваются победой авторов.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена