Издатели подали в суд на Google за «кражу» книг ради обучения ИИ

Опубликовано 16 июля 2026, 08:231 мин.
Издатели подали в суд на Google за «кражу» книг ради обучения ИИКакие только ИИ-компании таким нынче не промышляют
Три крупных издательства, Hachette, Cengage и Elsevier, вместе с писателем Скоттом Туроу подали коллективный иск против Google. Они обвиняют компанию в том, что она «использовала их книги для обучения нейросети Gemini без разрешения и без выплаты компенсации».
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В иске говорится, что Google скопировала миллионы произведений, защищённых авторским правом, «зная, что нарушает закон». Компанию также обвиняют в том, что она «удаляла информацию об авторстве». Кроме того, истцы утверждают, что Gemini не только обучалась на их книгах, но и «позволяет создавать похожие произведения, не указывая оригинальных авторов и не выплачивая им вознаграждение».
Те же издатели уже ведут похожий иск против Meta*. Однако пока такие дела редко заканчиваются победой авторов.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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