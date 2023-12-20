Изменения в Google Play Store могут испортить впечатления для старых клиентов Android

Хотя некоторые новые правила благоприятствуют разработчикам, позволяя им зарабатывать деньги на платформе Google, целый ряд обновлений может привести Android на «путь регресса», пишут эксперты. Теперь производители смогут устанавливать на новые устройства альтернативные магазины приложений наряду с Play Store, что может привести к переполнению вашего телефона ненужными опциями.

Некогда безопасный Play Store ждет перестройка: упрощенный интерфейс сторонней загрузки облегчит проникновение на устройство непроверенных сторонних программ. Разработчики теперь могут предлагать альтернативные варианты оплаты, минуя комиссию Play Store, но какой ценой это будет стоить вам?

Примечательно, что Google должна разрешить разработчикам связываться с пользователями вне приложений, что открывает шлюзы для рекламного спама. Кроме того, обновления могут происходить неравномерно, что может привести к «фрагментации» экосистемы Android.

Пока мы ждем окончательного вердикта судьи в 2024 году, судьба Android висит на волоске.