Израиль уменьшил инвестиции в кибербезопасность. Но компаниям это не помешало

Такие компании, занимающиеся кибербезопасностью, как Stream. Security, получили значительные объемы финансирования. В начале этого месяца компания из Тель-Авива привлекла 30 миллионов долларов в рамках серии B финансирования после успешного проведения серии A в размере 26 миллионов долларов в 2022 году.

Хотя Израиль остается одним из главных направлений для инвестиций в кибербезопасность, другие регионы, такие как Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, становятся все более интересными для инвесторов. Несмотря на глобальную экспансию, израильские компании продолжают выделяться благодаря своей «уникальной экосистеме и ориентации на глобальный рынок», отмечают эксперты.