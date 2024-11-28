Израиль уменьшил инвестиции в кибербезопасность. Но компаниям это не помешало

Опубликовано 28 ноября 2024, 06:001 мин.
Израиль уменьшил инвестиции в кибербезопасность. Но компаниям это не помешалоБлагодаря активной деятельности венчурных фондов
Несмотря на глобальный спад инвестиций в кибербезопасность, израильские стартапы продолжают привлекать значительные средства, укрепляя позиции страны, сообщают СМИ. Приток венчурного капитала остается значительным даже на фоне военных операций Израиля.
Такие компании, занимающиеся кибербезопасностью, как Stream. Security, получили значительные объемы финансирования. В начале этого месяца компания из Тель-Авива привлекла 30 миллионов долларов в рамках серии B финансирования после успешного проведения серии A в размере 26 миллионов долларов в 2022 году.
Хотя Израиль остается одним из главных направлений для инвестиций в кибербезопасность, другие регионы, такие как Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, становятся все более интересными для инвесторов. Несмотря на глобальную экспансию, израильские компании продолжают выделяться благодаря своей «уникальной экосистеме и ориентации на глобальный рынок», отмечают эксперты.