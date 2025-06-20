Израильская хак-группа начала «охоту» на финансовую систему Ирана

Опубликовано 20 июня 2025, 21:071 мин.
Израильская хак-группа начала «охоту» на финансовую систему ИранаPredatory Sparrow уничтожила $ 90 млн на иранской криптобирже Nobitex
Известная хак-группа Predatory Sparrow, связанная с Израилем, нанесла новый удар по финансовой системе Ирана. Они заявили, что уничтожили более $ 90 миллионов в криптовалюте, принадлежавших иранской бирже Nobitex, обвинив её в помощи властям Ирана в обходе санкций и финансировании терроризма.
© Ferra.ru
Аналитики из компании Elliptic подтвердили: украденные средства были отправлены на специально созданные криптоадреса с названиями вроде «FuckIRGCterrorists». Деньги при этом якобы были безвозвратно уничтожены, а не украдены ради выгоды.
Также группа атаковала банк Sepah, заявив, что полностью уничтожила его данные из-за «связей с иранскими военными». По данным источников, после атаки онлайн-банкинг и банкоматы банка перестали работать.
Predatory Sparrow известны своими разрушительными атаками на объекты в Иране, включая железные дороги, автозаправки и сталелитейный завод.