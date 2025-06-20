Израильская хак-группа начала «охоту» на финансовую систему Ирана

Аналитики из компании Elliptic подтвердили: украденные средства были отправлены на специально созданные криптоадреса с названиями вроде «FuckIRGCterrorists». Деньги при этом якобы были безвозвратно уничтожены, а не украдены ради выгоды.

Также группа атаковала банк Sepah, заявив, что полностью уничтожила его данные из-за «связей с иранскими военными». По данным источников, после атаки онлайн-банкинг и банкоматы банка перестали работать.

Predatory Sparrow известны своими разрушительными атаками на объекты в Иране, включая железные дороги, автозаправки и сталелитейный завод.