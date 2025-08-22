«Известия»: начались переговоры о появлении RuStore на iOS в России

С 1 сентября в России вступает в силу закон, обязывающий предустанавливать на все продаваемые смартфоны и планшеты российский магазин приложений. Эксперты считают, что Apple, которая выполняет местные законы, с высокой вероятностью выполнит и это требование.

Ситуация особенно важна для пользователей iPhone. На Android устройствах проблема решается просто — можно с APK установить сторонние магазины вроде RuStore. Но Apple обычно не позволяет установки сторонних приложений в обход App Store, и пока такая возможность есть только в странах ЕС.

Сегодня отсутствие RuStore на iPhone создает трудности для ритейлеров: официально выполнить новые требования они не могут. Из-за этого преимущество получают продавцы «серого» импорта.

Отмечается, что компания, несмотря на уход с российского рынка в 2022 году, продолжает аккуратно соблюдать законы и оплачивать все штрафы, что повышает шансы на успешное завершение переговоров.