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Сегодня в 15:36

Известный сервис с подписками на «голые фото» нашёл легальный способ выпустить приложение

Речь об OnlyFans
OnlyFans — это служба подписки на контент, чаще всего с маркировкой 18+. Сервис уже позволил многим девушкам заработать миллионы на продаже собственных эротических фотографий. Из-за наличия взрослого контента OnlyFans не мог запуститься в виде приложения в Google Play Store и Apple App Store. Однако теперь компания продвигает программу, доступную на этих площадках. В ней можно найти всё тех же создательниц контента, но без обнажёнки.
Известный сервис с подписками на «голые фото» нашёл легальный способ выпустить приложение

Как пишет The Verge, OnlyFans хочет, чтобы сервис начали воспринимать как нейтральную площадку, наподобие Patreon, где авторы контента смогут монетизировать общение с фанатами.

В новом приложении нет контента для взрослых. Оно не монетизируется и не влияет напрямую на доходы авторов, поэтому его можно разместить в магазинах приложений. В приложении есть интервью с бывшими порноактрисами (например, с Mia Khalifa) и с другими знаменитостями. На видео в приложении авторы контента танцуют, готовят, медитируют и занимаются другими вещами (кроме эротических съёмок).