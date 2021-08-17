Известный сервис с подписками на «голые фото» нашёл легальный способ выпустить приложение

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Сегодня в 15:36
Известный сервис с подписками на «голые фото» нашёл легальный способ выпустить приложениеРечь об OnlyFans
OnlyFans — это служба подписки на контент, чаще всего с маркировкой 18+. Сервис уже позволил многим девушкам заработать миллионы на продаже собственных эротических фотографий. Из-за наличия взрослого контента OnlyFans не мог запуститься в виде приложения в Google Play Store и Apple App Store. Однако теперь компания продвигает программу, доступную на этих площадках. В ней можно найти всё тех же создательниц контента, но без обнажёнки.
Как пишет The Verge, OnlyFans хочет, чтобы сервис начали воспринимать как нейтральную площадку, наподобие Patreon, где авторы контента смогут монетизировать общение с фанатами.
В новом приложении нет контента для взрослых. Оно не монетизируется и не влияет напрямую на доходы авторов, поэтому его можно разместить в магазинах приложений. В приложении есть интервью с бывшими порноактрисами (например, с Mia Khalifa) и с другими знаменитостями. На видео в приложении авторы контента танцуют, готовят, медитируют и занимаются другими вещами (кроме эротических съёмок).