Известный сервис с подписками на «голые фото» нашёл легальный способ выпустить приложение

Как пишет The Verge, OnlyFans хочет, чтобы сервис начали воспринимать как нейтральную площадку, наподобие Patreon, где авторы контента смогут монетизировать общение с фанатами.

В новом приложении нет контента для взрослых. Оно не монетизируется и не влияет напрямую на доходы авторов, поэтому его можно разместить в магазинах приложений. В приложении есть интервью с бывшими порноактрисами (например, с Mia Khalifa) и с другими знаменитостями. На видео в приложении авторы контента танцуют, готовят, медитируют и занимаются другими вещами (кроме эротических съёмок).