Jaguar Land Rover продолжила страдать из-за крупной кибератаки

Опубликовано 13 сентября 2025, 18:451 мин.
Jaguar Land Rover продолжила страдать из-за крупной кибератакиПотеряны ли данные
В конце августа Jaguar Land Rover (JLR) стала жертвой серьёзной кибератаки, которая вынудила остановить работу многих заводов по всему миру. На данный момент производство ещё не полностью восстановлено.
Компания, принадлежащая Tata Motors, сообщила, что хакеры, возможно, получили доступ к части данных, но на этом этапе информация клиентов не пострадала. Атака произошла 31 августа, а компания объявила о ней лишь 2 сентября.
С тех пор JLR работает круглосуточно вместе со сторонними специалистами по кибербезопасности, чтобы безопасно восстановить работу IT-систем. Компания продолжает расследование и обещает уведомлять пострадавших, если их данные будут скомпрометированы.
По крайней мере шесть заводов — три в Великобритании и три в других странах — приостановили производство. Ежедневно на них выпускается около 1 000 автомобилей, включая Range Rover, Land Rover Defender и Jaguar I-Pace.
Расследование продолжается.