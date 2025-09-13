Jaguar Land Rover продолжила страдать из-за крупной кибератаки

Компания, принадлежащая Tata Motors, сообщила, что хакеры, возможно, получили доступ к части данных, но на этом этапе информация клиентов не пострадала. Атака произошла 31 августа, а компания объявила о ней лишь 2 сентября.

С тех пор JLR работает круглосуточно вместе со сторонними специалистами по кибербезопасности, чтобы безопасно восстановить работу IT-систем. Компания продолжает расследование и обещает уведомлять пострадавших, если их данные будут скомпрометированы.

По крайней мере шесть заводов — три в Великобритании и три в других странах — приостановили производство. Ежедневно на них выпускается около 1 000 автомобилей, включая Range Rover, Land Rover Defender и Jaguar I-Pace.

Расследование продолжается.