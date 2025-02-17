Опубликовано 17 февраля 2025, 18:001 мин.
Jeep раскритиковали за всплывающую рекламу в автомобилях. Она обвинила «глюк»Появление всплывающей рекламы в автомобиле, которую невозможно отключить
Владельцы автомобилей Jeep были шокированы, увидев, что на экранах их машин появляются полноэкранные всплывающие объявления о расширенных гарантиях, причем отключить их невозможно. Некоторые водители сообщали, что реклама появлялась каждый раз, когда они останавливались.
После того как жалобы появились в Интернете, Stellantis, материнская компания Jeep, ответила, назвав это «программным сбоем». Они заявили, что затронуто лишь небольшое количество автомобилей и что проблема уже устранена. Они также пообещали связаться с пострадавшими клиентами.
Если это был тест на то, будут ли владельцы Jeep терпеть рекламу в своих автомобилях, то, похоже, он не удался. Будем надеяться, что автопроизводители воспримут это как «предупреждение».