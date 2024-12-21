К ИИ обратились за помощью с покупками на Новый Год, вышло не очень

Perplexity Pro, инструмент с функцией покупок, предоставлял предложения товаров и даже прямые ссылки на покупку. Однако он часто не попадал в точку, предлагая детские наборы для выпечки или не лучшие толстовки вместо продуманных подарков. ChatGPT выделялся креативными идеями, такими как элитные сорта чая, но для завершения покупки требовались многочисленные текстовые запросы и ручной поиск.

Rufus от Amazon и Google Gemini предлагали базовые рекомендации, часто склоняясь к дорогим или неинтересным вариантам. Claude от Anthropic, несмотря на свою продуманность, вообще не смог предоставить ссылки на товары.

Этим инструментам не хватает настоящей автономности, они действуют скорее как продвинутые поисковые системы, чем как персональные помощники в покупках. Вместо того чтобы заменить утомительный процесс, они по-прежнему требуют от пользователей уточнять запросы, сравнивать товары и завершать покупки вручную.