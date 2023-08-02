Кабмин расширил список обязательных к предустановке российских приложений

Кабмин расширил список обязательных к предустановке российских приложенийИ немного изменил некоторые категории
Правительство РФ недавно расширило список российских программ, которые должны быть предустановлены на «умных» телевизорах в 2024 году. Согласно ТАСС, предыдущий список от 2023 года содержал 13 видеосервисов и приложений. Но изменения коснулись и смартфонов с планшетами и ПК
Новый список на 2024 год (для смарт-телевизоров) расширен до 19 позиций, в него добавлены онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и Дом.ru Movix.
В разделах, посвященных предустановленным программам на смартфонах, планшетах и ПК, версия 2024 года практически не отличается от списка 2023 года. Единственное отличие заключается в том, что в качестве агрегатора новостей «Новости Mail.ru» заменен на «Дзен», а OK Live заменен на Rutube (который был в версии 2023 года, но только в разделе для смарт-телевизоров, а теперь он будет присутствовать и в разделе для смартфонов).
Новый документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Правительство подчеркивает, что владельцы устройств по-прежнему могут самостоятельно выбирать, какими программами и приложениями пользоваться.