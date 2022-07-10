Как безопасно вести себя в приложениях для знакомств

Стоит ли использовать своё настоящее имя в профиле?

К счастью, большинство приложений для знакомств позволяют использовать псевдонимы, и, пожалуй, если вы сильно переживаете, стоит поступать именно так. Для обеспечения дополнительной конфиденциальности американская некоммерческая организация RAINN советует использовать в своём профиле другие фотографии, чем те, что установлены в профилях соцсетей. Не стоит указывать место работы и домашний адрес.

Стоит ли переходить из Tinder для общения в WhatsApp или Telegram?

Bumble and Match, например, рекомендуют вести беседы в приложении, чтобы можно было отследить домогательства. Эксперты, в целом, советуют оставаться в приложении для знакомств до тех пор, пока вы не почувствуете, что хорошо узнали человека, с которым смэтчились, в идеале после того, как вы встретились с ним лично.

Можно ли привязывать учётные записи из других социальных сетей к своему профилю?

Большинство экспертов считают, что это довольно неразумно.

Что ещё можно сделать, чтобы оставаться в безопасности?

Чтобы защитить себя от хакеров, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию в дополнение к надёжным паролям, а также, если возможно, менеджер паролей. Также следует просмотреть настройки конфиденциальности, чтобы узнать, как можно защитить свой профиль.