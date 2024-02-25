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Приложения
Опубликовано 25 февраля 2024, 18:45
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Как будет выглядеть обновленная страница входа в аккаунт Google

И оптимизирует процесс входа на всех устройствах
Страница входа в аккаунт Google получит новый дизайн. Привычная страница входа в Google обновится и станет более «чистой и отзывчивой» на всех ваших устройствах. Обновление, анонсированное в начале этой недели, уже распространяется на телефоны, планшеты и компьютеры.

Исчезла немного тесная компоновка предыдущего дизайна. Новая страница регистрации отличается более просторным макетом, оптимизированным для экранов разных размеров, включая большие и широкие дисплеи.

На настольных компьютерах страница принимает двухколоночный формат. Знаковый логотип Google «G» занимает свое место слева, а справа располагаются поля для ввода электронной почты/телефона и пароля. В правом нижнем углу находится синяя кнопка «Далее», выполненная в форме заметной таблетки.

© 9to5Google

Новая страница входа в систему разработана с учетом особенностей вашего устройства и размера экрана. При изменении размера окна или переключении между устройствами макет подстраивается соответствующим образом. Внешний контейнер со светло-голубым/серым фоном регулирует свое присутствие в зависимости от ширины экрана, исчезая на узких экранах. На мобильных устройствах макет упрощается до одной колонки для удобного использования одной рукой.

Несмотря на то что основная функциональность осталась неизменной, некоторые тонкие изменения все же заметны. Google подчеркивает, что основной процесс входа в систему остался прежним. Вы по-прежнему вводите привычные адрес электронной почты и пароль.

В настоящее время этот редизайн находится на стадии развертывания и будет доступен всем пользователям в течение ближайших недель.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дизайн
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#Google