Как будет выглядеть обновленная страница входа в аккаунт Google

Как будет выглядеть обновленная страница входа в аккаунт GoogleИ оптимизирует процесс входа на всех устройствах
Исчезла немного тесная компоновка предыдущего дизайна. Новая страница регистрации отличается более просторным макетом, оптимизированным для экранов разных размеров, включая большие и широкие дисплеи.
На настольных компьютерах страница принимает двухколоночный формат. Знаковый логотип Google «G» занимает свое место слева, а справа располагаются поля для ввода электронной почты/телефона и пароля. В правом нижнем углу находится синяя кнопка «Далее», выполненная в форме заметной таблетки.
Новая страница входа в систему разработана с учетом особенностей вашего устройства и размера экрана. При изменении размера окна или переключении между устройствами макет подстраивается соответствующим образом. Внешний контейнер со светло-голубым/серым фоном регулирует свое присутствие в зависимости от ширины экрана, исчезая на узких экранах. На мобильных устройствах макет упрощается до одной колонки для удобного использования одной рукой.
Несмотря на то что основная функциональность осталась неизменной, некоторые тонкие изменения все же заметны. Google подчеркивает, что основной процесс входа в систему остался прежним. Вы по-прежнему вводите привычные адрес электронной почты и пароль.
В настоящее время этот редизайн находится на стадии развертывания и будет доступен всем пользователям в течение ближайших недель.