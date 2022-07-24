Как будут выглядеть настраиваемые аватары в WhatsApp

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Как будут выглядеть настраиваемые аватары в WhatsAppПоявилось первое изображение
В настоящее время WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям создавать и использовать настраиваемые аватары. Теперь в сеть слили первое изображение этих аватаров.
Отмечается, что компания работает над этой функцией уже давно.
Эти 3D-аватары могут появляться на заставке во время звонка вместо фотографии. Их также можно использовать в качестве стикеров в чатах.
Функция всё ещё находится в стадии разработки, и пока неясно, когда появится в стабильной версии WhatsApp.