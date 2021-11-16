Как читать удалённые сообщения в WhatsApp

Автор отметил, что отправленные сгоряча сообщения не стираются навсегда после удаления из личного или группового чата. Они видны получателю только как сообщение с текстом о том, что оно было удалено. Но есть простой способ всё же их прочитать.

Помогает резервное копирование мессенджера. Этот инструмент сохраняет все сообщения в 2 часа каждую ночь по умолчанию. Чтобы прочитать удалённое сообщение, нужно удалить WhatsApp, а затем снова установить его из магазина приложений. После того, как вы снова войдёте в систему, вы сможете восстановить чаты из резервной копии. Восстановятся в том числе удалённые сообщения.

Помимо этого есть ряд сторонних приложений, которые предлагают возможность читать удалённые сообщения WhatsApp. Приложения наподобие Notification History Log показывают все уведомления, сохранённые на устройстве. В том числе из чатов WhatsApp. Правда, это работает не со всеми уведомлениями.