Как добавить анонимные вопросы в сторис Instagram*

Из описания приложения следует, что ссылку на NGL можно разместить где угодно. Подписчики Instagram смогут отвечать прямо на сторис. Их сообщения можно просматривать внутри приложения NGL. Ответы на них, впрочем, тоже размещаются в сторис.

Американцы ещё в июне 2022 года вывели приложение в лидеры по скачиваниям. Также о нём можно найти много упоминаний в твиттере. Некоторые уже успели пошутить, что добавили ссылку для анонимных вопросов NGL в Instagram, но никто не прислал им ни одного вопроса.

При этом сервис подвергся и критике. Само по себе приложение бесплатное, но за $10 разработчики обещают раскрыть отправителя анонимного сообщения. Правда, как говорят пользователи, они получают только «подсказки» вроде модели устройства анонима.

Приложение NGL: anonymous q&a есть и в Google Play Store.