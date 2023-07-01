Как добавлять заметки к паролям в Chrome и зачем это нужно

Если раньше функция была доступна в Chrome Canary (бета-версия), то теперь она доступна в текущей публичной версии (114.0.5735.199). Раздел примечаний может служить для различных целей, например, для хранения дополнительной информации о веб-сайте или указания конкретных учетных данных. Его также можно использовать для сокрытия информации, поскольку менеджер паролей Chrome предлагает надежные меры безопасности, такие как биометрия или PIN-коды.

Добавлять заметки очень просто, и это можно делать как в мобильной, так и в десктопной версии Chrome. Достаточно зайти в настройки, найти менеджер паролей и уже там вы найдете кнопку редактирования пароля к выбранному сайту.