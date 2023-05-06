Как использовать новый способ входа в аккаунт Google, который не требует паролей

В отличие от традиционных паролей, ключи привязаны к PIN-коду или биометрической аутентификации на вашем устройстве и существуют только локально, что делает их более безопасными.

Чтобы создать пароль, вам понадобится совместимое устройство, например, ноутбук/компьютер с Windows 10 или macOS Ventura или мобильный телефон/планшет под управлением iOS 16 или Android 9. Вам также понадобится включенный Bluetooth для входа с устройства на устройство. Как только вы выполните все требования, перейдите на сайт g.co/passkeys, чтобы начать работу.

Если ваше устройство уже зарегистрировано для получения ключа, он появится в разделе «Автоматически созданные ключи». Просто нажмите кнопку «Использовать ключи». Для устройств, отсутствующих в списке, выберите «Создать ключ» и следуйте инструкциям, желательно используя устройство, которое вы хотите использовать в качестве ключа. В некоторых случаях может потребоваться включить iCloud Keychain для iPhone.

Если вы потеряете или продадите устройство с ключом доступа, вы можете удалить его из списка, зайдя в настройки безопасности своего аккаунта Google. Ключи доступа, которые были созданы автоматически, удалить нельзя, но можно выйти из аккаунта.

Помните, если вы предпочитаете вернуться к использованию паролей и двухфакторной аутентификации, вы можете сделать это, отключив опцию «Пропускать пароль при возможности» в настройках безопасности аккаунта Google.