Как легко изменить шрифт в WhatsApp

Различные «фишки», подобные этой, публикует в своём аккаунте автор под ником tatechtips. Он поведал, что изменить стиль шрифта в WhatsApp можно добавлением спецсимволов.

Чтобы выделить текст жирным, перед его написанием и после нужно поставить символ звёздочки *. Отделять его пробелом от слов не надо.

Чтобы сделать зачёркнутый текст, понадобится символ ~.

Для курсива нужно воспользоваться символом нижнего подчёркивания _.

Помимо этого, можно выделить слово в окне набора сообщения и дождаться, когда появится контекстное меню. Там можно выбрать разные стили написания, в том числе жирный, курсив и зачёркнутый.

Многие пользователи написали в комментариях, что не знали метода со спецсимволами.