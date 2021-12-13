Как легко изменить шрифт в WhatsApp

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Как легко изменить шрифт в WhatsAppСпособ проще некуда
Для форматирования шрифта в сообщениях WhatsApp есть несколько методов. Один тиктокер показал довольно простой альтернативный способ.
Различные «фишки», подобные этой, публикует в своём аккаунте автор под ником tatechtips. Он поведал, что изменить стиль шрифта в WhatsApp можно добавлением спецсимволов.
- Чтобы выделить текст жирным, перед его написанием и после нужно поставить символ звёздочки *. Отделять его пробелом от слов не надо.
- Чтобы сделать зачёркнутый текст, понадобится символ ~.
- Для курсива нужно воспользоваться символом нижнего подчёркивания _.
Помимо этого, можно выделить слово в окне набора сообщения и дождаться, когда появится контекстное меню. Там можно выбрать разные стили написания, в том числе жирный, курсив и зачёркнутый.
Многие пользователи написали в комментариях, что не знали метода со спецсимволами.
Источник: TikTok