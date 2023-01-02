Как люди разных поколений показывают жест, что кому-то звонят

У детей другое восприятие

Новые технологии появляются и неизбежно привносят в нашу жизнь новые привычки, правила, слова и даже жесты. Пользователи TikTok заметили, что из-за смартфонов люди стали использовать другой жест для обозначения того, что звонят кому-то по телефону.