Как люди разных поколений показывают жест, что кому-то звонят

16:09, 02 января 2023
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Как люди разных поколений показывают жест, что кому-то звонятУ детей другое восприятие
Новые технологии появляются и неизбежно привносят в нашу жизнь новые привычки, правила, слова и даже жесты. Пользователи TikTok заметили, что из-за смартфонов люди стали использовать другой жест для обозначения того, что звонят кому-то по телефону.
Фото: Pxhere
Так, люди старшего возраста, например, родившиеся в 1997 году, прикладывают к уху большой палец и оттопыривают мизинец. А вот дети примерно 2017 года рождения прикладывают к уху слегка раскрытую ладонь.
TikTok
Изменился и жест, изображающий, как человек делает снимок. Люди старшего возраста показывают, как подносят к лицу фотоаппарат и прищуривают глаз. А дети вытягивают руку перед собой, как будто делают селфи.